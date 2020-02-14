Авторы исследования проанализировали количество скачиваний карт стран интернет-пользователями из России с сентября по ноябрь прошлого года.
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Литва замкнула первую десятку рейтинга. Другие страны Балтии, Латвия и Эстония, оказались на 15-й и 17-й строчках соответственно.
По словам директора российского туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, россияне зачастую отказываются ехать отдыхать в Прибалтику из-за русофобских настроений в этом регионе.
В настоящее время поток туристов из РФ в Литву, Латвию и Эстонию существенно уступает показателям 2013 года, добавил он.