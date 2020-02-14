Президент Украины Владимир Зеленский не встречался с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Маскате в Омане. Об этом 14 февраля заявила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель на своей странице в Facebook

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