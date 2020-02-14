Бывший первый замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский (Свинарчук), обвиняемый в коррупции в «Укроборонпроме», был замечен с любовницей в зале во время представления в популярном цирке Cirque du Soleil в Киеве. Об этом сообщил «Обозреватель» со ссылкой на свои источники 13 февраля

НАБУ проиграло первое дело против Свинарчука-Гладковского © Сайт президента Украины Отмечается, что на мероприятие в столичный Дворец спорта Гладковский пришел с Илоной Ярмолюк. По данным «Страны», они сидели в 7-м ряду в VIP-секторе.

Ранее, летом 2019 года, журналисты уже сообщали о том, что 49-летний Гладковский, состоящий в браке, провел отпуск в Испании с бывшей коллегой, 33-летней Ярмолюк, с которой он состоит в близких отношениях уже более года. Тогда пару заметили на набережной Сан-Поль в элитном курортном поселке Сагаро.

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Стоит отметить, что у Гладковского и его жены трое сыновей.

В октябре прошлого года по делу о хищениях в «Укроборонпроме» суд отправил Гладковского в СИЗО на два месяца с возможностью внесения 10 миллионов гривен (25,9 млн рублей) залога. После внесения залога в том же месяце он вышел на свободу, а в декабре Высший антикоррупционный суд Украины разрешил снять с бывшего первого заместителя секретаря СНБО электронный браслет.