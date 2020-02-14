Причиной задержки строительства стало то, что существенную часть земельных участков, по которым должна проходить трасса, в 2010 году раздали под строительство.
Теперь же киевский губернатор утверждает, что строительство дороги будет возобновлено в 2020 году,при этом проект изменят так, чтобы обойти уже возведенные строения.
«Первый этап строительства соединит Одесскую и Житомирскую трассы. На данный момент проект строительства проложен в местах с частными территориями и домами. Поэтому Киевская областная администрация планирует изменить и адаптировать проект под реалии. Думают, как не ломать, а строить дорогу, меняя траекторию трассы», — сказал Чернышев.
Следует отметить, что Киев — последний крупный украинский город, вокруг которого не построили окружную дорогу.
В связи с этим ежедневно около 50 тысяч грузовиков разрушают не приспособленные для большегрузов столичные дороги и мосты.
Также через мегаполис ежедневно следует во всех направлениях около 300 тысяч легковых автомобилей, и строительство кольцевой трассы вокруг города, по планам властей, должно существенно уменьшить пробки на дорогах.