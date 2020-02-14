«Было здорово встретить Али. Продолжай вдохновлять мир. Футбол — это больше, чем игра», — написал Модрич.
Меньше чем за сутки видео, на котором футболист и мальчик отбивают друг другу мяч головой, собрало свыше 600 тысяч лайков.
Сам Али также поделился в соцсетях впечатлениями от встречи с капитаном сборной Хорватии и поблагодарил за такую возможность.
Стоит отметить, что с топовыми игроками мира 12-летний Али Турганбеков встречался и прежде. Среди них: Криштиану Роналду, Месси, Неймар, Мбаппе, Лингард и легенда футбола Диего Марадона.
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Али Турганбеков родился 14 февраля в 2008 году в Талдыкоргане. Родителям мальчика-инвалида пришлось переехать в столицу, потому что в родном городе ребенка не принимали в школу из-за отсутствия условий.
Мальчик в семь лет принял участие в передаче Андрея Малахова, где познакомился с известным мотиватором Ником Вуйчичем. Юный казахстанец пропагандирует здоровый образ жизни и увлечение спортом.