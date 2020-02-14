Родившийся без ног 12-летний казахстанец Али Турганбеков продемонстрировал знаменитому хорватскому футболисту Луке Модричу умение играть в мяч головой. Видео о встрече с «казахстанским Ником Вуйчичем» полузащитник испанского клуба «Реал» опубликовал в своем Instagram-аккаунте 13 февраля

Праздник футбола: реакция болельщиков в Москве на голы и итог матча Франция-Хорватия © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Меньше чем за сутки видео, на котором футболист и мальчик отбивают друг другу мяч головой, собрало свыше 600 тысяч лайков.

Сам Али также поделился в соцсетях впечатлениями от встречи с капитаном сборной Хорватии и поблагодарил за такую возможность.

Стоит отметить, что с топовыми игроками мира 12-летний Али Турганбеков встречался и прежде. Среди них: Криштиану Роналду, Месси, Неймар, Мбаппе, Лингард и легенда футбола Диего Марадона.

Больше новостей из Казахстана читайте в Telegram-канале Украина.ру

Али Турганбеков родился 14 февраля в 2008 году в Талдыкоргане. Родителям мальчика-инвалида пришлось переехать в столицу, потому что в родном городе ребенка не принимали в школу из-за отсутствия условий.

Мальчик в семь лет принял участие в передаче Андрея Малахова, где познакомился с известным мотиватором Ником Вуйчичем. Юный казахстанец пропагандирует здоровый образ жизни и увлечение спортом.