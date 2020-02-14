Украинские олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов числятся среди конечных собственников оружейных предприятий «Таргет-М» и «Рокот-М». Об этом 14 февраля сообщает портал Znay.UA

Уралов: Коломойский страхуется на случай второй волны военно-гражданского кризиса © Семен Уралов

Учредителями компаний выступают американская «Грей Фокс Интернешнл ЛЛС» и «Нефтехимик Прикарпатья». Конечные бенефициары последней также Коломойский и Боголюбов.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

Адрес регистрации «Таргет-М» находится в Ивано-Франковской, а «Рокот-М» — во Львовской области.

Среди контроллеров компаний — израильские предприниматели Светлана Дели, Дмитрий Потишман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер.

Последние два вместе с Боголюбовым выступают соответчиками по иску «Приватбанка» в суде штата Делавэр (США). Госбанк обвиняет их в отмывании и присвоении 623 млн долларов вкладчиков.