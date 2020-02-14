Фирмы, зарегистрированные 29 января этого года, специализируются на производстве оружия и боеприпасов.
Учредителями компаний выступают американская «Грей Фокс Интернешнл ЛЛС» и «Нефтехимик Прикарпатья». Конечные бенефициары последней также Коломойский и Боголюбов.
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Адрес регистрации «Таргет-М» находится в Ивано-Франковской, а «Рокот-М» — во Львовской области.
Среди контроллеров компаний — израильские предприниматели Светлана Дели, Дмитрий Потишман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер.
Последние два вместе с Боголюбовым выступают соответчиками по иску «Приватбанка» в суде штата Делавэр (США). Госбанк обвиняет их в отмывании и присвоении 623 млн долларов вкладчиков.