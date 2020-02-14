Уралов: Коломойский страхуется на случай второй волны военно-гражданского кризиса
Уралов: Коломойский страхуется на случай второй волны военно-гражданского кризиса
© Семен Уралов
Фирмы, зарегистрированные 29 января этого года, специализируются на производстве оружия и боеприпасов.

Учредителями компаний выступают американская «Грей Фокс Интернешнл ЛЛС» и «Нефтехимик Прикарпатья». Конечные бенефициары последней также Коломойский и Боголюбов.

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Адрес регистрации «Таргет-М» находится в Ивано-Франковской, а «Рокот-М» — во Львовской области.

Среди контроллеров компаний — израильские предприниматели Светлана Дели, Дмитрий Потишман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер.

Последние два вместе с Боголюбовым выступают соответчиками по иску «Приватбанка» в суде штата Делавэр (США). Госбанк обвиняет их в отмывании и присвоении 623 млн долларов вкладчиков.