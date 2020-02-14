Россиянин попал в трудовое рабство в Караганде. Об этом 14 февраля сообщает Sputnik Казахстан

Украинка пыталась продать юную дочку в сексуальное рабство © flickr.com, MannaMe оказался в рабстве.

На свободу смог выбраться только через 15 лет, после смерти «хозяина», на которого все это время работал за еду и ночлег.

Хотел вернуться на родину, но оказалось, что без документов сделать это сложно. В посольстве ему показали справку о его смерти.

«В 2003 году меня похоронили там, в России», — сказал мужчина.

Сейчас он живет в приюте и перебивается случайными заработками.

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