По словам мужчины, он приехал в Казахстан после армии и потерял документы. Знакомые предложили работу, так он и оказался в рабстве.
На свободу смог выбраться только через 15 лет, после смерти «хозяина», на которого все это время работал за еду и ночлег.
Хотел вернуться на родину, но оказалось, что без документов сделать это сложно. В посольстве ему показали справку о его смерти.
«В 2003 году меня похоронили там, в России», — сказал мужчина.
Сейчас он живет в приюте и перебивается случайными заработками.
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