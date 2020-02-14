Россельхознадзор обнаружил нарушения на выставке «Продэкспо-2020» в Москве, куда белорусская «молочка» попала без прохождения ветеринарного контроля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 13 февраля

Лукашенко кормил участников переговоров белорусскими и российскими продуктами © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк Отмечается, что, проводя контрольно-надзорные мероприятия на выставке с 10 по 12 февраля, специалисты Россельхознадзора выявили почти 628 килограммов молока и готовой молочной продукции из Белоруссии, которая попала на выставку без прохождения ветеринарного контроля на границе и, соответственно, без внесения учетных записей во ФГИС «Аргус» и «Меркурий».

Кроме того, надзорное ведомство обратило внимание на сыр общим весом 48 килограммов, который был ввезен в Москву для проведения лабораторных исследований.

В частности, были выявлены китайские рыба и морепродукты общим весом 4,5 килограмма без ветеринарных сопроводительных документов.

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В отношении всей указанной продукции были составлены акты о нарушении ветеринарно-санитарных требований при перевозке товаров, подконтрольных государственному ветеринарному надзору. В итоге, продукты были сняты с экспонирования и запрещены к дегустации и реализации.

Впоследствии они будут уничтожены под контролем государственной ветеринарной службы Московской области.