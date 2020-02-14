Служба будет определять индекс счастья, методологию расчета которого уже утвердил губернатор Юрий Гусев.
Таким образом чиновники надеются понять, что именно не устраивает херсонцев и делает их несчастными.
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У новоиспеченной главы ведомства нет социологического образования, однако, по ее словам, ее оригинальное имя хорошо подходит к Службе счастья.
«Председатель ХОГА разглядел каким-то образом у девушки потенциал осчастливить жителей Херсонской области. Сказано — сделано, и Весна теперь госслужащая и командует фронтом борьбы за счастье в отдельно взятом регионе», — цитирует издание журналиста Михаила Скляра.
Кроме того, Весна Карпук получила известность благодаря своей откровенной фотосессии и общими фото с молодым человеком, похожим на нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.