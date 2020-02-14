Вице-премьер и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил о «тектоническом сдвиге» в отношениях страны с НАТО. Об этом 13 февраля сообщает kmu.gov.ua

Щедрость по-киевски: «ставропигии» для НАТО © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что на данный момент страна представляет интерес для НАТО.

«Я регулярно общаюсь с представителями Североатлантического альянса. И слышу много слов благодарности за возможность учиться у Вооруженных сил Украины. <…> Мы больше не просители, которые просят о помощи. Мы имеем опыт. Мы важны друг для друга», — пояснил министр.

На прошлой неделе стало известно, что в Мариуполе и Северодонецке построят две военные базы по стандартам НАТО.