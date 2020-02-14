Щедрость по-киевски: «ставропигии» для НАТО
Щедрость по-киевски: «ставропигии» для НАТО
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По словам Кулебы, вступление Украины в Североатлантический альянс является вопросом времени, которое «обязательно наступит». 

Он подчеркнул, что на данный момент страна представляет интерес для НАТО.

«Я регулярно общаюсь с представителями Североатлантического альянса. И слышу много слов благодарности за возможность учиться у Вооруженных сил Украины. <…> Мы больше не просители, которые просят о помощи. Мы имеем опыт. Мы важны друг для друга», — пояснил министр.

На прошлой неделе стало известно, что в Мариуполе и Северодонецке построят две военные базы по стандартам НАТО.

 

 