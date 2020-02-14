Украинский президент намерен принять участие в Международной конференции по безопасности в Мюнхене 14-15 февраля, где планирует выступить с речью, посвященной Украине.
По мнению Шабовты, на конференции Зеленский будет говорить только о вооруженном конфликте на востоке страны, в то время как в других регионах процветает организованная преступность, опирающаяся на административный ресурс.
«Назревающей проблемой является то, что сейчас внесен законопроект в парламент о том, чтобы создать некий частный военный консалтинг. То есть есть бредовые умы, которые недооценивают все риски внутренней жизни и угрозы, которые существуют со стороны добробатовцев и других образований, возникших на почве ветеранов АТО. Предлагается еще их и консолидировать под бредовой идеей создания неких частных военных кампаний, которые красиво названы военным консалтингом», — рассказал он.
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Особое внимание эксперт обратил на пункт внесенного законопроекта, которым предлагается разрешить этим военным кампаниям ввоз и вывоз оружия — по факту, легализовать частную торговлю оружием.
Именно об этом, по мнению Шабовты, Зеленскому следовало бы уделить внимание в своей речи на конференции по безопасности.
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