На Международной конференции по безопасности в Мюнхене президенту Украины Владимиру Зеленскому следует поднять вопрос безопасности не только в Донбассе, но и в других регионах страны, в частности, коснуться темы частного военного консалтинга. Об этом эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта сказал в интервью изданию Украина.ру 14 февраля

Краткий курс истории Мюнхенской конференции по безопасности – от совещания до глобального форума © AP, Stringer | AP, Stringer | Перейти в фотобанк

По мнению Шабовты, на конференции Зеленский будет говорить только о вооруженном конфликте на востоке страны, в то время как в других регионах процветает организованная преступность, опирающаяся на административный ресурс.

«Назревающей проблемой является то, что сейчас внесен законопроект в парламент о том, чтобы создать некий частный военный консалтинг. То есть есть бредовые умы, которые недооценивают все риски внутренней жизни и угрозы, которые существуют со стороны добробатовцев и других образований, возникших на почве ветеранов АТО. Предлагается еще их и консолидировать под бредовой идеей создания неких частных военных кампаний, которые красиво названы военным консалтингом», — рассказал он.

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Особое внимание эксперт обратил на пункт внесенного законопроекта, которым предлагается разрешить этим военным кампаниям ввоз и вывоз оружия — по факту, легализовать частную торговлю оружием.

Именно об этом, по мнению Шабовты, Зеленскому следовало бы уделить внимание в своей речи на конференции по безопасности.

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