Президент США Дональд Трамп собирается наложить запрет на прослушивание другими людьми разговоров главы государства с иностранными лидерами. Об этом хозяин Белого дома заявил в интервью радиостанции iHeart, передает 14 февраля РИА Новости

По его словам, в мониторинге разговоров президента участвуют до 25 человек, в том числе сотрудники администрации и госсекретарь.

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«Это то, что происходит на протяжении многих лет. Когда ты звонишь иностранному лидеру, люди слушают. Я могу покончить с этой практикой», — пообещал Трмап.

Теперь Трамп будет «трамповать» своих оппонентов. Чего ждать Киеву © REUTERS, Tom Brenner | REUTERS, Tom Brenner | Перейти в фотобанк Владимиром Зеленским, демократы начали процедуру импичмента в отношении президента США.

Трампа обвинили в том, что он требовал компромат на своего политического противника Джо Байдена в обмен на военную и финансовую помощь Украине.

Однако на слушаниях в Конгрессе 6 февраля сенаторы большинством голосов оправдали Трампа.