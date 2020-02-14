По его словам, в мониторинге разговоров президента участвуют до 25 человек, в том числе сотрудники администрации и госсекретарь.
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«Это то, что происходит на протяжении многих лет. Когда ты звонишь иностранному лидеру, люди слушают. Я могу покончить с этой практикой», — пообещал Трмап.
Осенью прошлого года после того, как сотрудник американской разведки предал огласке подробности телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, демократы начали процедуру импичмента в отношении президента США.
Трампа обвинили в том, что он требовал компромат на своего политического противника Джо Байдена в обмен на военную и финансовую помощь Украине.
Однако на слушаниях в Конгрессе 6 февраля сенаторы большинством голосов оправдали Трампа.