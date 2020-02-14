Треть населения Украины с апреля не сможет получать бесплатную медицинскую помощь из-за условий медреформы. Об этом 13 февраля заявил депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко, говорится на сайте партии

Песецкий: Вся украинская медреформа сводится к технологии вымирания стариков © Facebook, Валерий Песецкий сказал Бойко.

По его информации, такие договоры заключили менее 30 миллионов украинцев. Это значит, что почти 13 миллионов человек останутся без бесплатной медицинской помощи.

«Таким образом, у людей остается небольшой выбор: либо лечиться народными средствами, либо платить за лечение в больнице из своего кармана», — подытожил Бойко.

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Первый этап медицинской реформы на Украине стартовал сразу же после смены правительства в августе 2019 года.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая информировала, что с 1 апреля 2020 года стартует второй этап медреформы и финансирование будут получать те больницы, которые имеют необходимое оборудование и могут оказать необходимую услугу. Остальные медучреждения будут перепрофилированы.