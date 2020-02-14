«В нынешнем году в рамках продолжения медреформы треть населения вообще выпадает из системы бесплатного медобслуживания. Получить бесплатную медицинскую помощь смогут только те граждане, которые заключили договора на обслуживание с участковыми врачами», — сказал Бойко.
По его информации, такие договоры заключили менее 30 миллионов украинцев. Это значит, что почти 13 миллионов человек останутся без бесплатной медицинской помощи.
«Таким образом, у людей остается небольшой выбор: либо лечиться народными средствами, либо платить за лечение в больнице из своего кармана», — подытожил Бойко.
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Первый этап медицинской реформы на Украине стартовал сразу же после смены правительства в августе 2019 года.
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая информировала, что с 1 апреля 2020 года стартует второй этап медреформы и финансирование будут получать те больницы, которые имеют необходимое оборудование и могут оказать необходимую услугу. Остальные медучреждения будут перепрофилированы.