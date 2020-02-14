Украинский президент намерен принять участие в Международной конференции по безопасности в Мюнхене 14-15 февраля, где планирует выступить с речью, посвященной Украине.
«Я с абсолютной долей уверенности предполагаю, что это (выступление. — Ред.) будет касаться вопроса, связанного только с Востоком Украины, то есть с зоной военного конфликта. И я не думаю, что что-то новое будет звучать. Будут звучать по-прежнему лейтмотивом продолжающиеся обстрелы. Ничего другого я не ожидаю», — сказал Шабовта.
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При этом, по его мнению, Зеленскому следовало бы затронуть вопрос развития организованной преступности в других регионах Украины, но этого не произойдет.
«Я подозреваю, что он не владеет этими проблемами особо», — отметил эксперт.
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