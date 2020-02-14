Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта убежден, что на Международной конференции по безопасности в Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский будет говорить только о Донбассе, так как о проблемах в других регионах страны не осведомлен. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 14 февраля

Мухин: Украина находится в состоянии гражданской войны. О какой безопасности можно говорить? © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Я с абсолютной долей уверенности предполагаю, что это (выступление. — Ред.) будет касаться вопроса, связанного только с Востоком Украины, то есть с зоной военного конфликта. И я не думаю, что что-то новое будет звучать. Будут звучать по-прежнему лейтмотивом продолжающиеся обстрелы. Ничего другого я не ожидаю», — сказал Шабовта.

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При этом, по его мнению, Зеленскому следовало бы затронуть вопрос развития организованной преступности в других регионах Украины, но этого не произойдет.

«Я подозреваю, что он не владеет этими проблемами особо», — отметил эксперт.

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