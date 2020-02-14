Украина опоздала с инициативой строительства так называемого города-сада для крымчан, так как полуостров уже превратился в процветающий регион. Об этом 14 февраля заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости

Зеленский решил построить «город-сад» для крымчан © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сказал Шеремет.

Депутат напомнил, что в Крыму реализуются крупные инфраструктурные проекты, которые «видны даже с космоса».

«Этому завидуют украинские власти, поэтому и придумывают различные фантастические проекты», — пояснил Шеремет.

Он также выразил уверенность, что обещанный «город-сад» станет своеобразной «резервацией» для крымчан.

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В свою очередь, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал идею Зеленского несбыточным проектом.

«Смешно слышать о таких прожектах. На мой взгляд, это очередной виртуальный проект из серии "стены Яценюка" или сонма фейковых госструктур, типа прокуратуры АРК (Автономной республики Крым — ред.) и прочих проектов, направленных на разворовывание бюджета страны. Я думаю, что по итогу по документам будет город, а по факту голое поле и очередной поиск виноватого в зраде (предательстве)», — сказал он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить «город-сад» в Херсонской области для переселенцев из Крыма. Начать реализацию проекта планируется в этом году.