«Я сомневаюсь, что найдутся люди, которые поедут в так называемый "город-сад", который они хотят создать. Крымчан этими коврижками не заманишь. Город-сад уже создан в российском Крыму, о чем только приходилось мечтать в бытность нахождения полуострова в составе Украины», — сказал Шеремет.
Депутат напомнил, что в Крыму реализуются крупные инфраструктурные проекты, которые «видны даже с космоса».
«Этому завидуют украинские власти, поэтому и придумывают различные фантастические проекты», — пояснил Шеремет.
Он также выразил уверенность, что обещанный «город-сад» станет своеобразной «резервацией» для крымчан.
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В свою очередь, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал идею Зеленского несбыточным проектом.
«Смешно слышать о таких прожектах. На мой взгляд, это очередной виртуальный проект из серии "стены Яценюка" или сонма фейковых госструктур, типа прокуратуры АРК (Автономной республики Крым — ред.) и прочих проектов, направленных на разворовывание бюджета страны. Я думаю, что по итогу по документам будет город, а по факту голое поле и очередной поиск виноватого в зраде (предательстве)», — сказал он.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить «город-сад» в Херсонской области для переселенцев из Крыма. Начать реализацию проекта планируется в этом году.