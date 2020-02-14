Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство в Херсонской области «города-сада» для переселенцев из Крыма, среди которых - более 500 семей крымских татар. Об этом 13 февраля сообщает «Интерфакс»

«Мы не разменная монета!» Крымские татары жестко ответили Эрдогану © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Зеленский объяснил, что в ближайшее время на пограничном пункте въезда-выезда «Чонгар» будет создан специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами границы.

«Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь — "город-сад". Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома», — рассказал президент.

Он также добавил, что хотел бы получать информацию о ситуации в Крыму непосредственно от людей, которые там находятся.