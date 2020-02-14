По его словам, соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Зеленский объяснил, что в ближайшее время на пограничном пункте въезда-выезда «Чонгар» будет создан специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами границы.
«Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь — "город-сад". Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома», — рассказал президент.
Он также добавил, что хотел бы получать информацию о ситуации в Крыму непосредственно от людей, которые там находятся.