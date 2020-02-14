Депутаты Госдумы намерены обратиться в Генассамблею ООН в связи с рассмотрением Верховной Радой Украины законопроектов «О медиа» и «О противодействии дезинформации». Об этом 14 февраля сообщает издание «Известия»

Украина вслед за Россией инициировала заседание в ООН © UN Photo , Eskinder Debebe | UN Photo , Eskinder Debebe | Перейти в фотобанк

Как заявил первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев, украинские законопроекты устанавливают запрет на позитивное освещение событий в России и в Донбассе, а также ограничивают работу российских СМИ.

Парламентарий намерен обсудить на следующем заседании комиссии вопрос обращения Госдумы в Генассамблею ООН в связи с новыми украинскими законопроектами.

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В разработанных Минкультом Украины документах запрещается распространять материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов «государства-агрессора». Также в законопроектах есть норма «о недопустимости оправдания или отрицания аннексии территории Украины, нарушении ее территориальной целостности и суверенитета».

Шхагошев сравнил Украину с США, которые сейчас лидируют по части нарушения международных прав. По его словам, закон, который собирается принять Рада, нарушает множество международных деклараций, конвенций и резолюций ООН, в том числе «О свободе слова».

Также он сравнил президента Украины Владимира Зеленского с бывшим главой государства Петром Порошенко. По его мнению, лидер страны вступает на тот же путь, что и его предшественник, под руководством которого принимался закон «О государственном языке», направленный на дискриминацию русского и других языков.