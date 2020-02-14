Витренко подал иск в Печерский суд Киева. Он требует от «Нафтогаза» выплатить премии, поскольку по украинскому законодательству это является частью зарплаты.
«Она прописана в моем трудовом договоре и потому должна была автоматически быть выплачена», — сказал он.
Кроме того, Витренко рассказал, что предлагал варианты решения проблемы с выплатой премии, однако реакция на них отсутствует.
Больше новостей о споре «Нафтогаза» с «Газпромом» читайте в Telegram-канале Украина.ру.
В начале недели на своей странице в Facebook он опубликовал копию заявления, направленного им на имя главы «Нафтогаза» Андрея Коболева. В документе указано, что невыплата зарплаты в установленный срок является в том числе и уголовным преступлением.
Витренко выразил готовность разделить выплаты со всеми украинцами в случае, если полученные от «Газпрома» $10,1 миллиарда точно так же будут поделены. Таким образом, на каждого гражданина Украины придется по $250.