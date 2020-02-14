Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко через суд потребовал от «Нафтогаза» выплатить премию за сделку с российским «Газпромом». Об этом он сообщил 13 февраля в эфире телеканала «UA: Первый»

Коболев категорически отказался обсуждать возврат премии за суд с «Газпромом» © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк подал иск в Печерский суд Киева. Он требует от «Нафтогаза» выплатить премии, поскольку по украинскому законодательству это является частью зарплаты.

«Она прописана в моем трудовом договоре и потому должна была автоматически быть выплачена», — сказал он.

Кроме того, Витренко рассказал, что предлагал варианты решения проблемы с выплатой премии, однако реакция на них отсутствует.

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В начале недели на своей странице в Facebook он опубликовал копию заявления, направленного им на имя главы «Нафтогаза» Андрея Коболева. В документе указано, что невыплата зарплаты в установленный срок является в том числе и уголовным преступлением.

Витренко выразил готовность разделить выплаты со всеми украинцами в случае, если полученные от «Газпрома» $10,1 миллиарда точно так же будут поделены. Таким образом, на каждого гражданина Украины придется по $250.