Коболев категорически отказался обсуждать возврат премии за суд с «Газпромом»
Коболев категорически отказался обсуждать возврат премии за суд с «Газпромом»
© РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк
Витренко подал иск в Печерский суд Киева. Он требует от «Нафтогаза» выплатить премии, поскольку по украинскому законодательству это является частью зарплаты. 

«Она прописана в моем трудовом договоре и потому должна была автоматически быть выплачена», — сказал он.

Кроме того, Витренко рассказал, что предлагал варианты решения проблемы с выплатой премии, однако реакция на них отсутствует.

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В начале недели на своей странице в Facebook он опубликовал копию заявления, направленного им на имя главы «Нафтогаза» Андрея Коболева. В документе указано, что невыплата зарплаты в установленный срок является в том числе и уголовным преступлением. 

Витренко выразил готовность разделить выплаты со всеми украинцами в случае, если полученные от «Газпрома» $10,1 миллиарда точно так же будут поделены. Таким образом, на каждого гражданина Украины придется по $250.

 