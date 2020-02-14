Служба безопасности Украины защищала бы убийц журналиста Павла Шеремета независимо от того, какое преступление они бы совершили, сказал политический эксперт Денис Гороховский в интервью изданию Украина.ру

Он отметил, что сотрудники СБУ не столько принимали непосредственное участие в подготовке или совершении убийства, сколько впоследствии курировали возможных исполнителей и соучастников.

«То, что многие праворадикальные активисты сотрудничают со спецслужбами, которые используют их для решения определенных задач (как правило, внесудебных расправ над несогласными с режимом — ред.), это ни для кого не секрет, это давно известный факт», — подчеркнул политолог.

Кому война - мать родна. Почему Силы спецопераций Украины защищают предполагаемых убийц Шеремета © Facebook, Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Гороховский уверен, что если бы их обвиняли не в убийстве, а в разбое или грабеже, то СБУ точно так же «отмазывала» бы фигурантов дела.