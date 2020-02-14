Он отметил, что сотрудники СБУ не столько принимали непосредственное участие в подготовке или совершении убийства, сколько впоследствии курировали возможных исполнителей и соучастников.
«То, что многие праворадикальные активисты сотрудничают со спецслужбами, которые используют их для решения определенных задач (как правило, внесудебных расправ над несогласными с режимом — ред.), это ни для кого не секрет, это давно известный факт», — подчеркнул политолог.
Поэтому он допускает, что интерес спецслужб в защите подозреваемых находится «не столько непосредственно в контексте Шеремета, сколько в обеспечении безопасности своим, по сути, внештатным агентам».
Гороховский уверен, что если бы их обвиняли не в убийстве, а в разбое или грабеже, то СБУ точно так же «отмазывала» бы фигурантов дела.