Он отметил, что сотрудники СБУ не столько принимали непосредственное участие в подготовке или совершении убийства, сколько впоследствии курировали возможных исполнителей и соучастников. 

«То, что многие праворадикальные активисты сотрудничают со спецслужбами, которые используют их для решения определенных задач (как правило, внесудебных расправ над несогласными с режимом — ред.), это ни для кого не секрет, это давно известный факт», — подчеркнул политолог. 

Кому война - мать родна. Почему Силы спецопераций Украины защищают предполагаемых убийц Шеремета
Кому война - мать родна. Почему Силы спецопераций Украины защищают предполагаемых убийц Шеремета
© Facebook, Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
Поэтому он допускает, что интерес спецслужб в защите подозреваемых находится «не столько непосредственно в контексте Шеремета, сколько в обеспечении безопасности своим, по сути, внештатным агентам».

Гороховский уверен, что если бы их обвиняли не в убийстве, а в разбое или грабеже, то СБУ точно так же «отмазывала» бы фигурантов дела.