Поскольку президент США Дональд Трамп начал одерживать верх над своими конкурентами из Демократической партии, заправлявшими на Украине, у страны появился шанс спастись от развала. Об этом рассказала экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко 13 февраля на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Украина на кону. Состоится ли "большая сделка" между США и РФ?». Онлайн ©

По ее мнению, о смене подходов Вашингтона на украинском направлении также свидетельствует демонстративное хладнокровие Трампа и его окружения к этой проблематике, а также рекомендации Киеву «договариваться с русскими» в вопросе Донбасса.

Если финансист Джордж Сорос и люди президента Барака Обамы фактически рулили всеми процессами на Украине, подчеркнула Бондаренко, то администрация Трампа требует от украинских политиков, чтобы они не вмешивались в ее дела.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Трамп на коне, Украина на кону. Состоится ли "большая сделка" между США и Россией?» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру