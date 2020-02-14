«Сейчас ситуация поменялась. Трамп пощипывает конкурентов, а также отказывается от политического воздействия на такие страны, как Украина, у Украины есть шанс избежать окончательного развала, который предписали демократы нашей стране», — сказала политик.
По ее мнению, о смене подходов Вашингтона на украинском направлении также свидетельствует демонстративное хладнокровие Трампа и его окружения к этой проблематике, а также рекомендации Киеву «договариваться с русскими» в вопросе Донбасса.
Если финансист Джордж Сорос и люди президента Барака Обамы фактически рулили всеми процессами на Украине, подчеркнула Бондаренко, то администрация Трампа требует от украинских политиков, чтобы они не вмешивались в ее дела.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Трамп на коне, Украина на кону. Состоится ли "большая сделка" между США и Россией?» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру