Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко считает, что Украина никогда не выполнит Минские соглашения, но в смысла в их отмене не видит. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 12 февраля

Ищенко-VLOG: политолог об альтернативе Минским соглашениям ©

По словам Ищенко, то, что Минские соглашения не будут выполнены, было понятно с момента их подписания, когда экс-президент Украины Петр Порошенко, оставивший под ними свою подпись, заявил, что делает это только для того, «чтобы его не убили».

«Поэтому рассчитывать на то, что их (Минские соглашения — ред.) когда-нибудь кто-нибудь на Украине выполнит, даже не приходится. Но раз они есть, так что от них отказываться? То есть, по крайней мере, они нам не мешают — они мешают Украине. Вот пусть она их и дезавуирует, если хочет. После этого можно договариваться, можно не договариваться — то есть не вижу проблем… Пока они есть, пусть лежат», — сказал эксперт.

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Согласно Минским договоренностям, восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта должно начаться в первый день после проведения местных выборов.

При этом Киев подтвердил готовность выполнить все договоренности, которые были достигнуты на парижском саммите в декабре 2019 года, одним из основных итогов которого было согласие сторон о том, что Минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате».