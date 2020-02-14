Дебют в Мюнхене. Зеленскому нашли «хорошее место» на конференции по безопасности
Дебют в Мюнхене. Зеленскому нашли «хорошее место» на конференции по безопасности
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
Международная конференция по безопасности, участником которой станет Владимир Зеленский, пройдет в Мюнхене 14 и 15 февраля.

По словам эксперта, глава украинского государства на международной конференции будет рассказывать о так называемой российской агрессии.

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«Россия — агрессор, дерусификация Донбасса, вернее, украинизация молодежи Донбасса. Возможно, реанимирует попытку ввода миротворцев на территорию. Предложений, как у дурака махорки», — рассказал политолог.

Мухин добавил, что Украина, отказываясь выполнять "Минск-2", теряет возможность сохранить Донбасс в своем составе.