Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Международной конференции по безопасности поднимет традиционные для украинских политиков темы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал 13 февраля директор Центра политической информации Алексей Мухин

Дебют в Мюнхене. Зеленскому нашли «хорошее место» на конференции по безопасности © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский, пройдет в Мюнхене 14 и 15 февраля.

По словам эксперта, глава украинского государства на международной конференции будет рассказывать о так называемой российской агрессии.

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«Россия — агрессор, дерусификация Донбасса, вернее, украинизация молодежи Донбасса. Возможно, реанимирует попытку ввода миротворцев на территорию. Предложений, как у дурака махорки», — рассказал политолог.

Мухин добавил, что Украина, отказываясь выполнять "Минск-2", теряет возможность сохранить Донбасс в своем составе.