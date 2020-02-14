По его словам, в России не ожидали, что такое произойдет с русскими общинами на Украине и что антироссийский вектор возобладает в Белоруссии.
«В Казахстане непросто, особенно в северном Казахстане. Там какие-то стычки есть и будут. Надо искать варианты, которые купировали бы эти конфликты и обеспечивали безопасность наших соотечественников. Чтобы они чувствовали себя спокойно, понимая, что могут рассчитывать на поддержку и защиту, как от местных властей, так и со стороны Москвы», — сказал Суздальцев.
Он выразил надежду на то, что казахские власти справятся с ситуацией.
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