«Конфликт пойдет по нарастающей. Сакраментальная фраза Богдана «теперь каждый сам за себя» только подтверждает этот прогноз, что отношения приобретут конфликтный характер», — пояснил эксперт.
По его словам, люди Коломойского уже публично и активно выступают как открытые оппозиционеры, провалив, в частности, законопроект, который давал президенту куда большие полномочия при назначении кандидатур силовиков.
Политолог добавил, что, поскольку впереди еще немаловажный для Зеленского законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, в феврале-марте произойдет нарастание этого конфликта.
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