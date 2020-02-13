После отставки Андрея Богдана с поста главы Офиса президента отношения Владимира Зеленского с олигархом Игорем Коломойским могут обостриться настолько, что перерастут в открытый конфликт. Об этом рассказал глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

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По его словам, люди Коломойского уже публично и активно выступают как открытые оппозиционеры, провалив, в частности, законопроект, который давал президенту куда большие полномочия при назначении кандидатур силовиков.

Политолог добавил, что, поскольку впереди еще немаловажный для Зеленского законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, в феврале-марте произойдет нарастание этого конфликта.

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