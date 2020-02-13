«Несмотря на критику по вопросам демократии, отношение Запада к Назарбаеву было очень лояльным. Казахстан находится на границе с Китаем и обладает энергетическими ресурсами. Эти два фактора сыграли позитивную роль в легитимации режима Назарбаева», — пояснил эксперт.
По его мнению, Казахстан, в отличие от Белоруссии, которая пытается маневрировать между Россией и Западом, пытается маневрировать между Россией, США и Китаем, проводя тонкую политику выживания.
Но проблема для Казахстана состоит в том, добавил политолог, что в одиночку без России с китайским фактором он не совладает: Нур-Султан ищет противовес, понимая при этом, что Запад таким противовесом стать не сможет.
Полностью прочитать интервью вы можете здесь.