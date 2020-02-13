Отношение Запада к режиму первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева было лояльным в силу того, что эта страна находится на границе с Китаем и обладает энергетическими ресурсами. Об этом рассказал специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Суздальцев: На территории Казахстана действует подполье © РИА Новости, Нина Зотина

По его мнению, Казахстан, в отличие от Белоруссии, которая пытается маневрировать между Россией и Западом, пытается маневрировать между Россией, США и Китаем, проводя тонкую политику выживания.

Но проблема для Казахстана состоит в том, добавил политолог, что в одиночку без России с китайским фактором он не совладает: Нур-Султан ищет противовес, понимая при этом, что Запад таким противовесом стать не сможет.

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