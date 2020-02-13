Учитывая то, что с российской стороны вы видим фигуру Дмитрия Козака, который будет пытаться перенести приднестровский опыт на территорию Донбасса, отметил эксперт, ничего удивительного в этом нет.
«Но и отставка Суркова не принята Путиным. Это дает простор для игры в доброго и злого полицейского в отношениях с Украиной», — рассуждает Золотарев.
В то же время политолог не исключает, что поскольку приднестровский опыт подразумевает более активное использование экономического фактора для установления мира, то Козак и новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак будут работать над снятием блокады с Донбасса.
Полностью интервью вы можете прочитать здесь.