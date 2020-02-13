Учитывая последние кадровые назначения и на Украине, и в России, есть основания полагать, что ситуация в Донбассе будет двигаться в сторону замораживания конфликта. Об этом рассказал глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Золотарев: Козак и Ермак постараются урегулировать конфликт в Донбассе по образцу Приднестровья © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

«Но и отставка Суркова не принята Путиным. Это дает простор для игры в доброго и злого полицейского в отношениях с Украиной», — рассуждает Золотарев.

В то же время политолог не исключает, что поскольку приднестровский опыт подразумевает более активное использование экономического фактора для установления мира, то Козак и новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак будут работать над снятием блокады с Донбасса.

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