«Позиция президента остается неизменной: мы хотим сделать все необходимое, чтобы прекратить войну и провести местные выборы по всей территории Украины в конце октября. Мы работаем 24/7, потому что это касается жизни наших граждан», — сказал Ермак.
Глава ОП напомнил, что нормандский саммит в Париже был довольно успешным, поскольку он привел к обмену удерживаемыми лицами в конце декабря.
Также, по его словам, новые списки на обмен уже переданы в рамках работы трехсторонней контактной группы в Минске, однако важно выполнить все договоренности, чтобы двигаться дальше на пути к достижению мира.
Ермак также сообщил, что по результатам встречи в Минске 12 февраля «практически согласована» одна из трех точек для нового разведения сил вдоль линии соприкосновения в Донбассе, причем украинская сторона стремится максимально ускорить этот процесс.
По мнению политолога Андрея Золотарева, Ермак, в отличие от своего предшественника Андрея Богдана, больше подходит на роль человека, который сможет удовлетворить запрос 63% украинцев на мирное урегулирование.