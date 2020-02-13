Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с главами посольств стран «Большой семерки», в ходе которой проинформировал дипломатов о ситуации в Донбассе и будущих шагах Киева в рамках Минского процесса. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба Офиса

Золотарев: Козак и Ермак постараются урегулировать конфликт в Донбассе по образцу Приднестровья © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

Глава ОП напомнил, что нормандский саммит в Париже был довольно успешным, поскольку он привел к обмену удерживаемыми лицами в конце декабря.

Также, по его словам, новые списки на обмен уже переданы в рамках работы трехсторонней контактной группы в Минске, однако важно выполнить все договоренности, чтобы двигаться дальше на пути к достижению мира.

Ермак также сообщил, что по результатам встречи в Минске 12 февраля «практически согласована» одна из трех точек для нового разведения сил вдоль линии соприкосновения в Донбассе, причем украинская сторона стремится максимально ускорить этот процесс.

По мнению политолога Андрея Золотарева, Ермак, в отличие от своего предшественника Андрея Богдана, больше подходит на роль человека, который сможет удовлетворить запрос 63% украинцев на мирное урегулирование.