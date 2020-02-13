В частности, по его словам, этот комитет возглавляла депутат от Блока Петра Порошенко (ныне «Европейская солидарность») Нина Южаниной. Эксперт уверен, что при власти Порошенко это побоялись сделать, так как понимали, что народные избранники поддержат документ.
«К сожалению, г-жа Южанина успешно заблокировала этот проект, хотя профильный комитет по здравоохранению его полностью поддержал. Пользуясь процедурными особенностями Верховной Рады, она даже не вынесла его на первое чтение. Если бы это был плохой документ, депутаты проголосовали бы против», — сказал Красовский.
Он добавил, что в теме антитабачной пропаганды он уже 20 лет, и как только на голосование в Раду выносился хороший антитабачный законопроект, он всегда получал поддержку от самых разных фракций, а те, кто были против, получали зеленый свет от табачной отрасли.