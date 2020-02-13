Законопроект №2813, ужесточающий борьбу с курением и табачной сферой, при власти Петра Порошенко, не был допущен на рассмотрение в парламент комитетом по налоговой политике. Об этом рассказал специалист по контролю над табаком Константин Красовский на недавней пресс-конференции в Киеве

Дело — табак. Крупнейшие налогоплательщики грозятся свернуть производство на Украине © РИА Новости, Сергей Венявский | Перейти в фотобанк

«К сожалению, г-жа Южанина успешно заблокировала этот проект, хотя профильный комитет по здравоохранению его полностью поддержал. Пользуясь процедурными особенностями Верховной Рады, она даже не вынесла его на первое чтение. Если бы это был плохой документ, депутаты проголосовали бы против», — сказал Красовский.

Он добавил, что в теме антитабачной пропаганды он уже 20 лет, и как только на голосование в Раду выносился хороший антитабачный законопроект, он всегда получал поддержку от самых разных фракций, а те, кто были против, получали зеленый свет от табачной отрасли.