Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского районного суда Киева, которым Павловскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Указанное лицо подозревается в создании и управлении преступной организацией в Херсоне.    