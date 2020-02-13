Апелляционный суд оставил в силе арест без права внесения залога бывшего помощника экс-депутата Верховной Рады Николая Паламарчука (фракция «Блок Петра Порошенко») Игоря Павловского, который подозревается в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора
Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского районного суда Киева, которым Павловскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Указанное лицо подозревается в создании и управлении преступной организацией в Херсоне.
Украина.ру на Youtube
Поможет ли примирению украинское ТВ для Донбасса?
Новости партнеров
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.