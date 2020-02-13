Офис генерального прокурора открыл уголовное производство о возможном получении взятки бывшим первым заместителем главного военного прокурора. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале

Отмечается, что 13 февраля на основании информации в СМИ, открыто уголовное производство относительно возможного совершения бывшим первым заместителем главного военного прокурора преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса, то есть получение должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере за непривлечение лиц к уголовной ответственности. Журналист рассказал, как экс-военный прокурор Украины Матиос хочет законно избежать уголовных дел © Генеральна прокуратура України

Фамилию подозреваемого Офис генпрокурора не уточняет. Досудебное расследование поручено детективам Национального антикоррупционного бюро.

Однако агентство Украинские новости сообщает, что речь идет о Владимире Жербицком. Следствие считает, что деньги предназначались для склонения Жербицкого к совершению уголовного преступления.