В Азербайджане наконец разработан проект создания точек по продаже шаурмы, соответствующих стандартам продовольственной безопасности, сообщил председатель Агентства продовольственной безопасности (АПБА) Гошгар Тахмазли в ходе пресс-конференции в четверг, 13 февраля

Он отметил большое число пищевых отравлений, самое последнее из которых — инцидент в Имишли, где после употребления в пищу консервов один из членов семьи умер, а двое были госпитализированы. По его словам, это связано с тем, что люди изготавливают продуты без соблюдения технологии.

«То же самое касается и донеров (шаурмы — ред.). Было установлено, что отравления происходят чаще всего из-за того, что люди, которые их готовят, не соблюдают условия хранения ряда продовольственных продуктов», — приводит Sputnik слова главы АПБА.

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Отмечается, что власти даже разработают пилотный проект по созданию заведений по продаже шаурмы «с минимальными требованиями к обеспечению безопасности и качества».

Как утверждается, донерные будут создаваться на площади примерно в семь квадратных метров, при этом они будут соответствовать международным стандартам по санитарно-гигиеническим показателям.