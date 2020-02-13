Один из украинцев, который находится в зараженном коронавирусом Ухане, отказался покидать город ради своей возлюбленной. Об этом 13 февраля сообщает ТСН

«Вылитый китаец». Таксист в Минске не пустил казаха в машину из-за страха заразиться коронавирусом © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

После того, как Китай охватила эпидемия коронавируса, правительство Южной Африки решило не эвакуировать своих граждан. Отмечается, что на Украину вместе с Юрием Роксен лететь не может, поскольку они еще не расписаны официально и не имеют свадебного сертификата.

«Поэтому 14 февраля (на День влюбленных) мы остаемся здесь и будем праздновать, как сможем… Мы на 100% готовы к супружеской жизни. И надеемся, что до нашей свадьбы границы Уханя откроются, и мы сможем спокойно улететь домой и встретиться с нашими родными», — рассказал Юрий.