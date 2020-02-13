Отмечается, что коренной киевлянин Юрий два года живет и работает в Китае, где встретил свою будущую жену Роксен. Она является гражданкой Южно-Африканской Республики. Накануне Нового года мужчина сделал девушке предложение. Роксен согласилась.
После того, как Китай охватила эпидемия коронавируса, правительство Южной Африки решило не эвакуировать своих граждан. Отмечается, что на Украину вместе с Юрием Роксен лететь не может, поскольку они еще не расписаны официально и не имеют свадебного сертификата.
«Поэтому 14 февраля (на День влюбленных) мы остаемся здесь и будем праздновать, как сможем… Мы на 100% готовы к супружеской жизни. И надеемся, что до нашей свадьбы границы Уханя откроются, и мы сможем спокойно улететь домой и встретиться с нашими родными», — рассказал Юрий.