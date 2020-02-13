Украина и Норвегия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики. Об этом 13 февраля говорится в сообщении Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины по итогам встречи с норвежской стороной

Государственный секретарь Норвегии Одд Эмиль Ингебригтсен подтвердил настрой правительства Норвегии способствовать эффективной реализации договоренностей между Украиной и Норвегией в сфере энергетики, отметив значительный потенциал двустороннего сотрудничества в этом направлении. «Горняки - в прошлом». Министр энергетики Украины посоветовал детям шахтеров выбирать другую профессию © скриншот с видео " Innovative Business Centre" | скриншот с видео " Innovative Business Centre" | Перейти в фотобанк

«Норвежский политик выразил готовность обмениваться информацией о результативных решениях в сфере энергоэффективности, в частности по внедрению на государственном уровне мер по стимулированию развития энергоэффективности, использованию статистических данных для принятия политических решений в сфере энергоэффективности, строительству станций для быстрой зарядки электромобилей, требованиям к компаниям, которые реализуют соответствующие проекты их строительства», — говорится в сообщении министерства.

Особое внимание во время встречи было уделено ознакомлению с деятельностью норвежского государственного предприятия Enova, созданного правительством Норвегии с целью поощрения использования инновационных технологий и продукции, которые минимизируют воздействие на окружающую среду.