Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению Кракова в годы Великой Отечественной войны, скончался на 104-м году жизни в ночь на 13 февраля.
«Президент Путин глубоко соболезнует родным и близким Ботяна. Он его хорошо знал, восхищался подвигами этого человека, восхищался его смелостью, патриотизмом, мужеством, восхищался всем его жизненным путем», — сказал Песков.
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев направил родственникам Алексея Ботяна телеграмму с соболезнованиями.
«Ушел из жизни легендарный разведчик — Алексей Ботян. Он доблестно сражался на фронтах Великой Отечественной, не раз проявлял мужество и героизм. Благодаря Алексею Николаевичу были спасены тысячи жизни людей», — говорится в телеграмме.
Ветеран разведки Алексей Ботян был удостоен звания Герой России в 2007 году.