Родным и близким легендарного разведчика Алексея Ботяна выразил соболезнования президент России Владимир Путин. Об этом 13 февраля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает "Интерфакс"

Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению Кракова в годы Великой Отечественной войны, скончался на 104-м году жизни в ночь на 13 февраля.

«Президент Путин глубоко соболезнует родным и близким Ботяна. Он его хорошо знал, восхищался подвигами этого человека, восхищался его смелостью, патриотизмом, мужеством, восхищался всем его жизненным путем», — сказал Песков.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев направил родственникам Алексея Ботяна телеграмму с соболезнованиями.

Спаситель Кракова. Умер легендарный разведчик Великой Отечественной войны Алексей Ботян © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Ветеран разведки Алексей Ботян был удостоен звания Герой России в 2007 году.