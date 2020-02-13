Белорусские законодатели решили зафиксировать в национальном символе изменение геополитических устремлений своей страны. Это следует из опубликованного проекта герба, пишет сайт «Комсомольской правды» 13 февраля

Как Лукашенко переигрывает Россию в пропаганде своей позиции © AP, Sergei Grits | AP, Sergei Grits | Перейти в фотобанк

Также собираются изменить цвета ленты флага, форму колосьев, отображение клевера и льна. Поменяет цвет и граница страны: сейчас она зеленая, а станет золотой.

Но главное, иначе будет изображен земной шар внизу герба. Сейчас на нем больше видна та часть Евразии, где находится Россия, а Евросоюз изображен не полностью. Однако вскоре белорусы повернут земной шар так, чтобы ЕС целиком попадал в кадр, России было меньше, а Белоруссия находилась примерно в центре композиции.

При этом красная звезда времен СССР останется на гербе и даже увеличится в размерах.