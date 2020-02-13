Уже этой весной народные избранники намерены обсудить проект закона, в котором сказано, что герб станет более объемным, а слова «Республика Беларусь» на ленту нанесут четче.
Также собираются изменить цвета ленты флага, форму колосьев, отображение клевера и льна. Поменяет цвет и граница страны: сейчас она зеленая, а станет золотой.
Но главное, иначе будет изображен земной шар внизу герба. Сейчас на нем больше видна та часть Евразии, где находится Россия, а Евросоюз изображен не полностью. Однако вскоре белорусы повернут земной шар так, чтобы ЕС целиком попадал в кадр, России было меньше, а Белоруссия находилась примерно в центре композиции.
При этом красная звезда времен СССР останется на гербе и даже увеличится в размерах.