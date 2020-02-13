«Председатель СБУ отметил, что для Украины крайне важна дальнейшая поддержка со стороны международного сообщества в вопросах усиления санкций в отношении Российской Федерации за незаконную аннексию Крыма и военный конфликт на востоке Украины», — говорится в сообщении.
Особое внимание во время встречи стороны уделили принятию нового закона «О Службе безопасности Украины». Они отметили, что принятие документа является ключевым шагом в реформировании, однако положительные изменения в работе службы не должны зависеть исключительно от законодательных нюансов.