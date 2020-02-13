Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов и посол Швейцарии на Украине Клод Вильд обсудили возможности двустороннего сотрудничества в сфере безопасности. Об этом 13 февраля СБУ сообщает в Facebook

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