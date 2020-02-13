В Офисе президента Украины Владимира Зеленского под председательством советника главы государства Олега Устенко состоялась очередная встреча экспертной группы по решению экономических проблем Донбасса. Об этом 13 февраля сообщается на сайте Офиса президента

Отмечается, что в рамках рабочей группы подготовлена методика, которая позволяет определить основные этапы восстановления экономики Донбасса. Она дает возможность рассчитать ущерб, нанесенный экономике региона во время боевых действий. Партия Зеленского обозначила свою позицию по особому статусу Донбасса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В частности, это потери инфраструктуры, производственных мощностей, убытки от несанкционированного использования природных ресурсов, ухудшения окружающей среды и потери человеческих ресурсов», — говорится в сообщении.

Эксперт по региональному развитию Алексей Стародубов отметил целесообразность создания на Донбассе экономического хаба. Участники совещания также обсудили проблемы водоснабжения Донбасса, а также угольных предприятий и энергоснабжения в регионе. Кроме того, обсуждались проблемы экологии, в частности угроза подтопления территорий шахтными водами.