Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко по приглашению организаторов примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля. Об этом 13 февраля пресс-служба партии

«Раковая опухоль». Фарион объяснила, почему Порошенко должен молчать о Ермаке © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк сообщении сказано, что при обсуждении проблематики региональной безопасности, а также в ходе двусторонних встреч Порошенко планирует поднять вопрос о невыполнении Российской Федерацией Минских договоренностей.

«Порошенко планирует подчеркнуть необходимость укрепления проукраинской международной коалиции и усиления санкционного режима в отношении России в ответ на продолжающуюся агрессию против Украины, а также создание международной платформы по восстановлению суверенитета Украины над Крымом», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что Порошенко обсудит пути ускорения европейской и евроатлантической интеграции Украина и увеличение международной поддержки на цели реформ.

Ранее сообщалось, что в конференции примет участие действующий глава Украины Владимир Зеленский.