В сообщении сказано, что при обсуждении проблематики региональной безопасности, а также в ходе двусторонних встреч Порошенко планирует поднять вопрос о невыполнении Российской Федерацией Минских договоренностей.
«Порошенко планирует подчеркнуть необходимость укрепления проукраинской международной коалиции и усиления санкционного режима в отношении России в ответ на продолжающуюся агрессию против Украины, а также создание международной платформы по восстановлению суверенитета Украины над Крымом», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также добавили, что Порошенко обсудит пути ускорения европейской и евроатлантической интеграции Украина и увеличение международной поддержки на цели реформ.
Ранее сообщалось, что в конференции примет участие действующий глава Украины Владимир Зеленский.