Возможное заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Киев должен забыть о Крыме как раз свидетельствует о том, пояснил эксперт, что американцы больше не собираются таскать за украинцев каштаны из огня в их противостоянии с Россией.
«Если им хочется противостоять России — то на это можно дать миллиард. Никто не против ослабить Россию за миллиард долларов. Тем более что эти деньги пойдут на утилизацию вооружения, которое уже по сути устарело и не нужно», — пояснил Данилин.
В то же время, по его словам, вмешиваться во внутриукраинские дела Трамп не будет, поскольку не считает эту страну своим политическим активом.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Трамп на коне, Украина на кону. Состоится ли "большая сделка" между США и Россией?» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру