Президент США Дональд Трамп попытается при помощи ловли на живца избавиться от своих врагов на Украине, а также перестроить политику Вашингтона по всему украинскому вопросу. Об этом рассказал директор Центра политического анализа Павел Данилин 13 февраля на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Украина на кону. Состоится ли "большая сделка" между США и РФ?». Онлайн © Майка Помпео о том, что Киев должен забыть о Крыме как раз свидетельствует о том, пояснил эксперт, что американцы больше не собираются таскать за украинцев каштаны из огня в их противостоянии с Россией.

«Если им хочется противостоять России — то на это можно дать миллиард. Никто не против ослабить Россию за миллиард долларов. Тем более что эти деньги пойдут на утилизацию вооружения, которое уже по сути устарело и не нужно», — пояснил Данилин.

В то же время, по его словам, вмешиваться во внутриукраинские дела Трамп не будет, поскольку не считает эту страну своим политическим активом.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Трамп на коне, Украина на кону. Состоится ли "большая сделка" между США и Россией?» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру