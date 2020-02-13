В сети на днях опубликовали «Карту любви Украины — 2019», в которой указаны наиболее популярные среди граждан секс-товары

Опозорили иностранца: полтавский секс-шоп придумал оригинальную месть для вора © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

В их числе лубриканты (23% от общего количества), вибраторы (10,5%), мастурбаторы (7%), анальные пробки (7%), фаллоимитаторы (6%), БДСМ-аксессуары (5,5%), тампоны (4%) и вагинальные шарики (4%).

Больше всего вибраторов купили в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Харьковской областях. Анальные пробки — в Винницкой, Киевской, Донецкой, Житомирской и Кировоградской областях.

БДСМ-аксессуары пользуются спросом в Волынской, Винницкой, Киевской, Львовской и Николаевской областях.

При этом ежедневно компания обрабатывает около семи фейковых заказов, когда кто-то заказывает кому-нибудь резиновую куклу.