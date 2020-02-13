По словам эксперта, успешность в той или иной сфере, в данном случае в политологии или экономике, не гарантирует того, что человек автоматически станет хорошим политиком, и наоборот.
«Это вопрос очень сложный. Нельзя делать партию политологов, партию милиционеров, партию военных или партию профессоров. Партийное строительство, партийная организация требует денег, времени, ресурсов, и так просто это не сделаешь», — сказал Карасев.
Он считает, что после прихода к власти «команды артистов» во главе с Владимиром Зеленским украинцы все больше ощущают запрос на профессиональных и опытных политиков и управленцев.