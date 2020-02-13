Политолог Вадим Карасев 12 февраля в эфире канала «112 Украина» ответил на вопрос, будет ли он создавать свою партию из политологов, экономистов и лидеров общественного мнения

Карасев объяснил, что станет с Украиной, если она и дальше будет проводить русофобскую политику

«Это вопрос очень сложный. Нельзя делать партию политологов, партию милиционеров, партию военных или партию профессоров. Партийное строительство, партийная организация требует денег, времени, ресурсов, и так просто это не сделаешь», — сказал Карасев.

Он считает, что после прихода к власти «команды артистов» во главе с Владимиром Зеленским украинцы все больше ощущают запрос на профессиональных и опытных политиков и управленцев.