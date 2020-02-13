Ветераны так называемой АТО становятся исполнителями резонансных преступлений на Украине. В том числе убийство журналиста Павла Шеремета и покушение на депутата Киевсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын.
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«Страна находится в состоянии гражданской войны, демобилизация и отпуска людей, которые участвуют в вооруженном конфликте, — это медицинский факт. Эти люди в условиях отсутствия реабилитации и поддержки со стороны государства, конечно, ищут возможности решить свои финансовые и психологические проблемы на свое усмотрение, со всеми вытекающими последствиями для мирного населения Украины», — рассказал политолог.
В январе прошлого года американский журнал Global Finance опубликовал рейтинг самых безопасных стран мира из 128 государств.
Украина заняла лишь 116-ю строчку, пропустив вперед Камерун и Гондурас.
Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Мюнхен, где 14 и 15 февраля примет участие в Международной конференции по безопасности.