Ветераны так называемой АТО становятся исполнителями резонансных преступлений на Украине. В том числе убийство журналиста Павла Шеремета и покушение на депутата Киевсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Страна находится в состоянии гражданской войны, демобилизация и отпуска людей, которые участвуют в вооруженном конфликте, — это медицинский факт. Эти люди в условиях отсутствия реабилитации и поддержки со стороны государства, конечно, ищут возможности решить свои финансовые и психологические проблемы на свое усмотрение, со всеми вытекающими последствиями для мирного населения Украины», — рассказал политолог.

Офис президента рассказал, чем займется Зеленский на Мюнхенской конференции
Офис президента рассказал, чем займется Зеленский на Мюнхенской конференции
© Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк
В январе прошлого года американский журнал Global Finance опубликовал рейтинг самых безопасных стран мира из 128 государств.

Украина заняла лишь 116-ю строчку, пропустив вперед Камерун и Гондурас.

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Мюнхен, где 14 и 15 февраля примет участие в Международной конференции по безопасности.