Ранее по инициативе России на 18 февраля было назначено заседание Совета безопасности ООН, более влиятельного органа всемирной организации, в связи с пятилетием Минских соглашений.
«Двадцатого февраля по инициативе Украины Генеральная ассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины», — говорится на сайте украинского МИДа.
В публикации сказано, что обсуждение пройдет при участии министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.
Отмечается, что представители Украины примут участие также в заседании Совбеза, инициированном РФ.