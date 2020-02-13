Киев стал инициатором заседания Генеральной ассамблеи ООН по ситуации в Донбассе, которое состоится 20 февраля. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Украины 13 февраля

Ранее по инициативе России на 18 февраля было назначено заседание Совета безопасности ООН, более влиятельного органа всемирной организации, в связи с пятилетием Минских соглашений.

«Двадцатого февраля по инициативе Украины Генеральная ассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины», — говорится на сайте украинского МИДа.

Первый юбилей Минских соглашений отметят заседанием совбеза ООН © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк Вадима Пристайко.

Отмечается, что представители Украины примут участие также в заседании Совбеза, инициированном РФ.