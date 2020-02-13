Ранее по инициативе России на 18 февраля было назначено заседание Совета безопасности ООН, более влиятельного органа всемирной организации, в связи с пятилетием Минских соглашений.

«Двадцатого февраля по инициативе Украины Генеральная ассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины», — говорится на сайте украинского МИДа.

Первый юбилей Минских соглашений отметят заседанием совбеза ООН
Первый юбилей Минских соглашений отметят заседанием совбеза ООН
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В публикации сказано, что обсуждение пройдет при участии министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко

Отмечается, что представители Украины примут участие также в заседании Совбеза, инициированном РФ.    