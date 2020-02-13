По его словам, два года назад закон о борьбе с ворами в законе провалили по двум причинам, одной из которых стали правовые коллизии. Многие депутаты утверждали, что если закон принять, то название «вор в законе» будет легализовано, а сами воры будут признаны на законодательном уровне.
Второй причиной Аброськин назвал большое влияние воров в законе на Украине.
«Фактически они присутствуют везде в нашей жизни. Огромное количество депутатов предыдущего созыва имели с ними взаимоотношения. Было такое — нардеп набирает телефон секретаря вора в законе и набивается на встречу, записывается к вору на прием на определенное время. Там была очередь!» — рассказал он.
По словам экс-замглавы украинской полиции, воры в законе принимали депутатов, бизнесменов и чиновников, чтобы помочь им в решении жизненных или бизнес-проблем.