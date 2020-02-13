«Ярких внешнеполитических успехов у него нет. Если не считать победу над ИГИЛ (запрещена в РФ) и исламским халифатом. И то довольно проблематично. Нельзя сказать, что Трамп переломил ситуацию в сторону США», — указал эксперт.
Кроме того, продолжил политолог, вмешательство Вашингтона в венесуэльские дела не принесло ничего для сдерживания России, особых достижений в Северной Корее нет, Турция отдаляется от НАТО, а отношения с Европой по-прежнему остаются напряженными.
«Ясно, что соперники Трампа будут наносить удар по теме внешней политики. Может быть, экономика у вас и хорошая, но глобальный Запад, который вы волей-неволей возглавили, на глазах разрушается», — пояснил Межуев.
По его мнению, в электоральном плане Трампу помогли бы некие договоренности и восстановление отношений с Россией, особенно, если бы Россия тоже пошла на некие символические уступки.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Трамп на коне, Украина на кону. Состоится ли "большая сделка" между США и Россией?» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру