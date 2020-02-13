Хотя президент США Дональд Трамп продемонстрировал большие успехи в борьбе с безработицей, он не может похвастаться большими успехами на международной арене. Об этом рассказал американист Борис Межуев 13 февраля на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Украина на кону. Состоится ли "большая сделка" между США и РФ?». Онлайн ©

Кроме того, продолжил политолог, вмешательство Вашингтона в венесуэльские дела не принесло ничего для сдерживания России, особых достижений в Северной Корее нет, Турция отдаляется от НАТО, а отношения с Европой по-прежнему остаются напряженными.

«Ясно, что соперники Трампа будут наносить удар по теме внешней политики. Может быть, экономика у вас и хорошая, но глобальный Запад, который вы волей-неволей возглавили, на глазах разрушается», — пояснил Межуев.

По его мнению, в электоральном плане Трампу помогли бы некие договоренности и восстановление отношений с Россией, особенно, если бы Россия тоже пошла на некие символические уступки.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Трамп на коне, Украина на кону. Состоится ли "большая сделка" между США и Россией?» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру