Сегодня места лишения свободы лишь в одной области Украины не подчинены ворам в законе – в Харьковской. Об этом 13 февраля в интервью «Стране» рассказал бывший заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин

Киевские полицейские задержали «вора в законе» Камо Московского © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк заявил он.

Также Аброськин утверждает, что мнение о том, что воры лишь помогают таким учреждениям, — миф. Все места лишения свободы — это источник черной прибыли, которую контролируют воры в законе. Часть от прибыли идет на решение жизненных вопросов, в числе которых, например, подкуп персонала. Также из этих денег закупаются продукты для зоны. Часть денег от зоны уходит на содержание общественных организаций и правозащитников, лоббирование принятия определенных законов, амнистий для заключенных.

«Основные виды тюремного бизнеса — отжим под принуждением у состоятельных заключенных денег, имущества. Телефонные разводы, мошенничество, торговля наркотиками, азартные игры. Одна зона дает минимум 300 тысяч гривен (около 800 тысяч рублей. — Ред.) в месяц. А в целом по стране миллионы гривен в месяц», — рассказал он.