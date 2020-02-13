«В этой области зоны все — "красные", подчиняются лишь администрации. Но и там есть попытки воров изменить ситуацию и получить контроль. Во всех остальных областях Украины места лишения свободы подчинены ворам в законе», — заявил он.
Также Аброськин утверждает, что мнение о том, что воры лишь помогают таким учреждениям, — миф. Все места лишения свободы — это источник черной прибыли, которую контролируют воры в законе. Часть от прибыли идет на решение жизненных вопросов, в числе которых, например, подкуп персонала. Также из этих денег закупаются продукты для зоны. Часть денег от зоны уходит на содержание общественных организаций и правозащитников, лоббирование принятия определенных законов, амнистий для заключенных.
«Основные виды тюремного бизнеса — отжим под принуждением у состоятельных заключенных денег, имущества. Телефонные разводы, мошенничество, торговля наркотиками, азартные игры. Одна зона дает минимум 300 тысяч гривен (около 800 тысяч рублей. — Ред.) в месяц. А в целом по стране миллионы гривен в месяц», — рассказал он.