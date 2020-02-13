Президент России Владимир Путин с огромным уважением относился и относится к украинскому народу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает 13 февраля РИА Новости

Израильский политолог: Без мира с Россией восстановление Украины невозможно © Facebook, Solomon Mann | Перейти в фотобанк

«Здесь я не знаю, идет ли речь о 50%, но я могу сказать одну вещь на этот счет: президент Путин всегда с огромным уважением относился и продолжает относиться к украинскому народу. Он неоднократно об этом говорил. К сожалению, взаимности от предыдущих глав государства на Украине мы не слышали», — сказал Песков.

Больше новостей о взаимоотношениях Украины с Россией читайте в Telegram-канале Украина.ру