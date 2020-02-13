Так он прокомментировал публикацию украинского агентства УНИАН о результатах исследования «Левада-Центра», согласно которому более 50% россиян якобы относятся к Украине «в основном плохо» или «очень плохо».
«Здесь я не знаю, идет ли речь о 50%, но я могу сказать одну вещь на этот счет: президент Путин всегда с огромным уважением относился и продолжает относиться к украинскому народу. Он неоднократно об этом говорил. К сожалению, взаимности от предыдущих глав государства на Украине мы не слышали», — сказал Песков.
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