Существует опасность, что весь массив информации о коррупции на Украине исчезнет после того, как президент США Дональд Трамп использует его для борьбы со своим политическим оппонентом Джо Байденом. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов 13 февраля на пресс-конференции в Москве

Ермака назначили на пост главы ОП, чтобы он решал вопросы с республиканцами – Корнилов © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

При этом, по его мнению, есть все предпосылки для того, что Байден может не пережить февраль в качестве номинанта от демократической партии, и тогда вся эта тема с украинской коррупцией потеряет для Трампа всякий интерес.

«Я не знаю, как они будут доводить дальше эти расследования. Но вполне возможно, что все эти данные будут похоронены. К сожалению большому. Мне бы очень хотелось, чтобы все было доведено до логического конца», — подытожил Корнилов.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Трамп на коне, Украина на кону. Состоится ли "большая сделка" между США и Россией?» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.