«Весь этот массив может уйти в пустоту, как только будет сбит Байден. Мы же понимаем, для чего собирается эта информация, которую приберегают для удару по основному конкуренту Трампа», — пояснил эксперт.
При этом, по его мнению, есть все предпосылки для того, что Байден может не пережить февраль в качестве номинанта от демократической партии, и тогда вся эта тема с украинской коррупцией потеряет для Трампа всякий интерес.
«Я не знаю, как они будут доводить дальше эти расследования. Но вполне возможно, что все эти данные будут похоронены. К сожалению большому. Мне бы очень хотелось, чтобы все было доведено до логического конца», — подытожил Корнилов.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Трамп на коне, Украина на кону. Состоится ли "большая сделка" между США и Россией?» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.