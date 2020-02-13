То, что президенту США Дональду Трампу удалось избежать импичмента и одержать ситуативную победу, уже отразилось на внутриполитической ситуации в Украине. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов 13 февраля на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Украина на кону. Состоится ли "большая сделка" между США и РФ?». Онлайн © Андрея Богдана и назначение на этот пост советника главы государства по дипломатическим вопросам Андрея Ермака.

Политолог отметил, что, помимо специализации на отношениях с РФ, Ермак еще считается специалистом по работе с Республиканской партией США, о чем свидетельствуют его встречи с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.

«Дождались окончания с делами импичмента, поняли, что Трамп — это, скорее всего, надолго, до следующего года, а может быть, и дольше. И назначили его», — пояснил Корнилов.

По его мнению, президент Владимир Зеленский, зная, что Трамп еще долго будет оставаться во главе украинской политики, теперь попытается выстроить новые отношения в треугольнике «Киев-Москва-Вашингтон».

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Трамп на коне, Украина на кону. Состоится ли "большая сделка" между США и Россией?» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.