Сейчас, по ее словам, все эти посты занимают те люди, которые лоббируют интересы Запада в лице американского финансиста Джорджа Сороса: это и премьер Алексей Гончарук, и генпрокурор Руслан Рябошапка.
«Со смещением этих людей можно ожидать, что только тогда в Украине поменяется политика в сторону обретения своей суверенности и независимости от решений МВФ, транснациональных корпораций и коллективного Запада», — пояснила Бондаренко.
Пока что, посетовала политик, руководство страны фактически занимается государственной изменой, пытаясь распродать наиболее прибыльные национальные активы вроде стратегических инфраструктурных объектов.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Трамп на коне, Украина на кону. Состоится ли "большая сделка" между США и Россией?» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру