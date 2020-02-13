Если президент США Дональд Трамп захочет предложить Украину в качестве сделки с Россией, он первым делом поменяет там Кабинет министров и генпрокурора. Об этом рассказала экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко 13 февраля на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Украина на кону. Состоится ли "большая сделка" между США и РФ?». Онлайн © Джорджа Сороса: это и премьер Алексей Гончарук, и генпрокурор Руслан Рябошапка.

«Со смещением этих людей можно ожидать, что только тогда в Украине поменяется политика в сторону обретения своей суверенности и независимости от решений МВФ, транснациональных корпораций и коллективного Запада», — пояснила Бондаренко.

Пока что, посетовала политик, руководство страны фактически занимается государственной изменой, пытаясь распродать наиболее прибыльные национальные активы вроде стратегических инфраструктурных объектов.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Трамп на коне, Украина на кону. Состоится ли "большая сделка" между США и Россией?» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру